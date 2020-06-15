Клиенты Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) получили возможность бесплатно заказать ряд справок и получить их через личный кабинет в интернет-банке или мобильном приложении, сообщает пресс-служба кредитной организации.

В частности, можно получить банковские справки о закрытии кредита, задолженности физического лица, выплате процентов по ипотеке и некоторые другие. В дальнейшем список выдаваемых дистанционно справок предполагается расширить.

Чтобы заказать необходимую справку, клиент должен обратиться в банк через чат в личном кабинете интернет-банка или мобильном приложении либо написать запрос в разделе обратной связи интернет-банка.