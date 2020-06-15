Модульбанк интегрировался с бонусной программой «Mastercard Бизнес-Бонус» и разработал удобный интерфейс для своих клиентов. Теперь предприниматели могут подключиться к программе и видеть всю информацию о состоянии бонусного счета прямо в личном кабинете Модульбанка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Mastercard Бизнес-Бонус» — программа лояльности, которая позволяет предпринимателям оптимизировать ежедневные расходы. С ней можно оплачивать товары и услуги бизнес-картой, получать за это бонусы, а затем обменивать их на скидки от партнеров. При регистрации начисляются 30 приветственных бонусов.

Участникам программы доступен ряд специальных предложений: от электронной бухгалтерии, экспресс-доставки и рекламы до образовательных курсов и сервисов для офиса. Например, за бонусы можно получить промокод на скидку в «Яндекс.Такси», промокоды от «Достависта» и СДЭК или скидки от сервиса Smart Reading, который предлагает доступ к библиотеке из 350+ аудио и текстовых саммари лучших книг о бизнесе. Программа предоставляет предложения в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, все для офиса, реклама и продвижение, путешествия и транспорт, товары и услуги.