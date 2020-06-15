Лидером среди российских субъектов по уровню благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ, а тяжелее всего живут семьи в Кабардино-Балкарии, Чечне и Ивановской области. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, основанное на данных Росстата

Как следует из рейтинга, семьи в Ямало-Ненецком автономном округе, которые состоят из двух работающих родителей со средним по региону заработком, а также с двумя детьми, после минимальных жизненно необходимых затрат имеют максимальный остаток, который составляет в среднем 88,5 тыс. рублей.

Этот субъект России возглавил рейтинг благосостояния семей в девятый раз подряд. На втором месте — Сахалинская область, здесь такой остаток в семье составляет 72,7 тыс. рублей. Москва — на третьем месте с 65,8 тыс. рублей. Четвертая строчка у Санкт-Петербурга — 57,3 тыс. рублей. Замыкает топ-5 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 56,8 тыс. рублей.

Аутсайдерами являются: Карачаево-Черкесская Республика (6,4 тыс. рублей), Псковская область (5,7 тыс. рублей), Ивановская область (5,1 тыс. рублей), Чечня (4,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарская Республика (-1,02 тыс. рублей).

Рейтинг рассчитывался по максимально возможному остатку денежных средств семьи со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Исследование предполагает, что в средней семье двое взрослых и один или двое детей.