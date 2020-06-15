Малый и средний бизнес в России начал восстановление после пандемии, однако выплаты зарплат продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследования банка «Точка».

Так, в апреле выплаты зарплат сотрудникам снизились, а в мае упали еще сильнее и сразу во всех отраслях. Падение мая к марту составило 18,9%. В логистической сфере уровень выплат стабилизировался на уровне апреля, а в области здравоохранения (стоматологии и частные клиники) снижается третий месяц подряд. Резкое снижение выплат в мае показал и строительный бизнес, несмотря на приближение сезона.

Больше всего снизились выплаты за апрель — май к марту в областях:

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — на 63%;

образование — на 40%;

предоставление прочих видов услуг — на 45%.

Самый сильный удар пришелся на сезонный бизнес: в этом году предприниматели не спешат готовиться к летнему сезону.



«Апрель — пиковый месяц для регистрации компаний. В этом году в связи с ограничительными мерами количество новых организаций снизилось в три раза по сравнению с мартом 2020 и в четыре раза — по сравнению с апрелем 2019-го. Постепенное ослабление режима самоизоляции в мае пока не дало большого эффекта: количество зарегистрированных компаний выросло на 18% по сравнению с предыдущим месяцем, но все еще в 2,2 раза ниже, чем в мае 2019-го», — отмечается в исследовании.

Несмотря на сохранение ограничений в регионах России, общая выручка малого и среднего бизнеса постепенно возвращается к уровню марта даже в наиболее пострадавших отраслях.

Снижение арендных платежей, которое наблюдалось в апреле, сохранилось в мае. Причем снижение по количеству предпринимателей, платящих аренду, меньше, чем снижение по суммам: по всей видимости, арендодатели уменьшили размер платежей.

Начиная с середины апреля покупательская активность клиентов «Точки» показывает стабильный рост. Объем покупок по картам возвращается к докарантинному уровню. В последние недели наблюдается рост даже в таких категориях, как авиабилеты и билеты на поезд.