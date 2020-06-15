Deutsche Bank объявляет об объединении подразделений управления крупным частным капиталом Wealth Management и подразделения Международного частного и коммерческого бизнеса Private & Commercial Business International в новый Международный частный банк. Он будет обслуживать 3,4 млн частных и коммерческих клиентов, а также владельцев крупного частного капитала, сообщает пресс-служба группы.

«Международный частный банк призван сблизить клиентов подразделения по управлению крупным частным капиталом в Германии, Европе, Северной и Южной Америке, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке с частными клиентами и представителями малого и среднего бизнеса в Италии, Испании, Бельгии и Индии», — говорится в релизе.

Прогнозируемый объем активов под управлением составит примерно 250 млрд евро, а совокупный доход — около 3 млрд евро.

Клаудио де Санктис, занимавший до этого пост главы подразделения по управлению крупным частным капиталом, возглавит Международный частный банк и займет пост главного исполнительного директора по региону EMEA (страны Европы, Ближнего Востока и Африки).

Карл фон Рор, президент Deutsche Bank и глава подразделения частного банка, сказал: «Объединение подразделений — это еще один этап трансформации структуры частного банка, анонсированного в июле прошлого года. Я рад, что Клаудио возглавит это направление развития банка. Присоединившись к команде Deutsche Bank в декабре 2018 года, он уже внес большой вклад в развитие компании и обладает всеми качествами и энергией, необходимыми для руководства этим стратегически важным для банка направлением».

Международный частный банк наряду с внутренним частным банком Германии, чей объем деятельности остается неизменным, являются подразделениями частного банка, одного из четырех ключевых бизнес-направлений компании.