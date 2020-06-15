Клиенты СКБ-Банка получили возможность оплатить кредит и пополнить счет в салонах связи «МегаФон» и Tele2. Сервис реализован на базе платежных шлюзов QIWI, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь клиенты банка могут без комиссии оплачивать кредиты и зачислять средства на счет в салонах связи по всей России. Новая услуга расширяет набор возможностей и географию платежей, предоставляя клиентам возможность выбрать наиболее близкий к дому или работе пункт оплаты», — говорится в релизе.

Для погашения кредита или пополнения счета СКБ-Банка необходимо прийти в салон связи и внести оплату по номеру карты или номеру банковского счета. Услуга доступна без комиссии для клиента, а зачисление средств происходит в режиме реального времени.

Максимальный размер единоразовой оплаты составляет 100 тыс. рублей.