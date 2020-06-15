Банк «Александровский» снизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 процентного пункта.

«Черника 2020» открывается под 5,7—5,9%, а «Черника 2020 online» — под 5,9—6,1% годовых. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки — три и шесть месяцев.

Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действительно по 1 июля.

«Максимум» (от 30 тыс. рублей) размещается под 5,5—6,2%, а «Перспектива» — под 4,65—5,15% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей.

Доходность депозита «Комфорт» (от 100 тыс. рублей) составляет 4,15—4,65%, а «Капитала» (от 3 млн рублей) — 5,25—5,65% годовых.

Три вышеперечисленных вклада — пополняемые. Проценты по ним ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Минимальный срок размещения денежных средств — три месяца, максимальный — два года.