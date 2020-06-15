Краснодарский филиал Россельхозбанка завершил реновацию офиса продаж в станице Ленинградской. В настоящее время дополнительный офис филиала находится по адресу: Базарный переулок, д. 13.

В офисе предоставляется полный спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, оборудована специальная зона самообслуживания, где можно произвести необходимые банковские операции в формате 24/7.

С учетом эпидемиологической ситуации банком приняты все возможные профилактические меры, в отделениях неукоснительно соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования и ограничения.

Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:30 без перерыва.

Также в ближайшее время Краснодарский филиал РСХБ планирует открыть в краевой столице Центр ипотечного кредитования.

