Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о конвертируемом займе. Об этом сообщили в комитете по финрынку, пояснив, что механизм кратно ускорит инвестирование в технологические компании.

В профильном комитете Госдумы разъяснили механизм работы конвертируемого займа. Так, вместо единовременной покупки доли в бизнесе или входа в капитал инвестор дает деньги в долг стартапу. В обмен стартап соглашается, что при наступлении определенных условий — следующего раунда инвестиций с приходом нового инвестора, выполнения определенных операционных количественных показателей эффективности и т. п. — этот долг может конвертироваться в акции и/или долю в уставном капитале. Так как инвестор понес дополнительные риски, дав деньги на начальной стадии, он может получить акции/доли со скидкой по сравнению с рыночными условиями входа в капитал. При этом если условия конвертации не наступают, то стартап возвращает полученный заем.



«Используя такой инструмент, основатель российской компании может получить инвестиции за короткий срок, привлечь финансирование по низкой ставке за счет перераспределения рисков, а инвестор получит гибкий финансовый инструмент с возможностью контролировать стратегию развития компании», — комментирует Аксаков.

Согласно исследованию Фонда развития интернет-инициатив, в России 35% сделок по инвестированию в венчурные проекты были структурированы по модели конвертируемого займа в иностранной юрисдикции, что соответствует 70% общего объема инвестиций в такие проекты.



Законопроект соответствует общенациональному плану действий правительства РФ, обеспечивающему восстановление занятости и доходов населения, в частности инициативам по запуску нового инвестиционного цикла и улучшение делового климата, подчеркивается в релизе.

«Появление в законодательстве РФ такого прозрачного механизма инвестиций, как конвертируемый заем, будет стимулировать рост частных инвестиций в бизнес-проекты на стадии роста», — отмечается в сообщении.

