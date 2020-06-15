• Курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей, при таком курсе рубля и среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель дефицит бюджета России будет в 2020 году на уровне 5% ВВП, заявил гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко. Последний раз доллар торговался вокруг отметки 66 рублей в начале марта текущего года. Однако после распада сделки ОПЕК+ и заявлений ряда стран бывшего альянса о планах наращивания добычи при стремительно падающем спросе из-за коронавируса началось крутое пике нефтяных цен.

• Банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и кол-центра. Это может произойти, если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1%. Кредитные организации попросили правительство не применять административное регулирование к комиссиям за эквайринг в качестве антикризисной меры. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России в Кабмин.

• Крупные банки начали выдавать кредиты на товары в магазинах (POS-кредиты) на карту, лимитом которой заемщик может пользоваться после возврата стоимости товара. Об этом рассказали участники рынка. Если при скоринге на получение товарного кредита оказывается, что заемщик надежный, ему предлагают сразу получить кредитную карту. Клиент погашает задолженность равными платежами и, в зависимости от условий банка, получает возможность использовать данный или увеличенный лимит по своему усмотрению.

• Создание суверенных криптовалют под началом центральных банков несет в себе угрозу всей банковской системе. К такому выводу пришли экономисты Федерального резервного банка Филадельфии. Так, функция коммерческого банка как посредника будет в значительной степени утеряна, кроме того, вырастет вероятность набегов на банки в случае финансовых неурядиц. Государства в последние несколько лет перешли от отрицания блокчейна и криптовалют к их принятию, практически в каждой крупной стране началось изучение соответствующих технологий.