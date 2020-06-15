Большинство россиян соблюдали режим самоизоляции, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Так, на 26 мая, когда ВЦИОМ проводил опрос, об этом сообщили 83% респондентов. Из них 20% не выходили из дома, а 63% частично соблюдали режим, иногда выходя из дома. Не соблюдали режим самоизоляции в конце мая 16% россиян.

Самыми популярными среди россиян досуговыми занятиями и областями интересов в последний месяц самоизоляции стали домашнее хозяйство, дети и дача (63%), просмотр телевидения либо прослушивание радиопередач (30%). Примерно каждый четвертый опрошенный сообщил, что читает книги (26%) либо общается по телефону или через Интернет с друзьями и родственниками (24%). Еще 21% смотрят фильмы/видео.

Наименее популярными занятиями на досуге за последний месяц у россиян стали просто отдых/расслабление (9%), чтение газет и журналов (9%) и прослушивание музыки (8%), показал опрос.

Более половины россиян (67%) сообщили, что во время самоизоляции у них не появилось нового дела/занятия, которому они стали уделять больше времени. Те, кто стал уделять больше внимания во время самоизоляции новому занятию или области, называли семью, детей или родственников, а также подсобное хозяйство (дачу и огород) — по 4%. Еще 4% россиян сообщили, что стали больше читать.

Целью еще одного вопроса было выяснить, что россияне стали делать чаще во время самоизоляции. Первое место по частоте ответов заняло общение с родными и близкими (32%). На втором месте оказался просмотр кино и видеофильмов (28%). Каждый пятый стал чаще получать образование, проходить краткосрочные курсы, смотреть учебные видео, а также заниматься хобби или уделять время другим увлечениям (по 19%). Спортом, утренней зарядкой занимались чаще 15% россиян. О том, что стали играть больше, в том числе в компьютерные игры, сообщили 7% опрошенных.

Из того, что респонденты стали делать реже во время самоизоляции, общение с близкими и родными было названо в 15% случаев. На втором месте оказались хобби и другие увлечения, а также спорт и утренняя зарядка (по 8% соответственно).

Для половины россиян режим самоизоляции не изменил ничего в общении с близкими и родными (51%), в просмотре кино и видеофильмов (52%).

На первом месте по популярности ответов на вопрос о том, чем респонденты продолжат заниматься в офлайне после завершения самоизоляции, оказались занятия спортом либо утренней зарядкой (70%). На втором месте — хобби и другие увлечения (45%), на третьем — общение с близкими и родными (40%). Также 32% россиян планируют смотреть кино и видеофильмы скорее без Интернета. Последние строчки по популярности ответов заняли игры, в том числе компьютерные (22%), и образование (16%).



При этом 12% участников опроса заявляли в мае, что после завершения режима самоизоляции они планируют перестать играть, в том числе в компьютерные игры. Еще 8% намеревались отказаться от просмотра кино и видеофильмов, 6% — от получения образования (в том числе в рамках краткосрочных курсов, учебных видео).