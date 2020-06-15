Рубль по итогам основной валютной сессии понедельника незначительно усилил позиции по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 70,14 рубля, что на 7 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 79,04 рубля (минус 16 копеек).

С начала дня было проведено порядка 38,6 тыс. сделок с долларом на 2,3 млрд долларов и около 5,3 тыс. сделок с евро примерно на 238 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 69,94—70,7 рубля за доллар и 78,8—79,41 рубля за евро.



«Рубль под вечер сумел вернуть часть утраченных позиций... Мы закладываем на утро вторника доллар ниже 70 и евро ниже 79 рублей», — отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«В рамках сегодняшней сессии рублю удалось противостоять негативному внешнему фону, — констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. — Несмотря на падение цен на нефть и слабость валют развивающихся стран, он смог удержать позиции у уровней закрытия четверга».



«Из внутренних факторов поддержки выделим сохраняющиеся высокие объемы продаж валюты со стороны ЦБ и предстоящие в среду аукционы Минфина. Однако в случае ухудшения ситуации на рынке энергоносителей и дальнейшего падения спроса на риск данной поддержки рублю может не хватить, в результате чего он продолжит волну ослабления, начатую на прошлой неделе. Отметим, что пара доллар/рубль пытается закрепиться над нижней границей диапазона 70—75 рублей, что создаст плацдарм для дальнейшего роста», — пишет эксперт.

