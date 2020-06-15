АКРА подтвердило кредитный рейтинг Райффайзенбанка на уровне «AAA(RU)», прогноз — «стабильный», следует из релиза агентства.

«Кредитный рейтинг АО «Райффайзенбанк» обусловлен максимальной оценкой собственной кредитоспособности (ОСК), высокой системной значимостью для российского рынка, а также высокой вероятностью предоставления экстраординарной поддержки материнским банком с умеренно сильным уровнем кредитоспособности (относительно рейтингуемого лица)», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, система риск-менеджмента характеризуется прозрачностью, высокими стандартами андеррайтинга и наличием дополнительного контроля со стороны RBI. АКРА отмечает сохранение низкого объема и доли проблемных и потенциально проблемных кредитов в портфеле банка. Кредиты Стадии 3 и иные обесцененные активы на 31 марта 2020-го составляли около 3% портфеля (NPL90+ = 1,5%).

Банк выдерживает отток клиентских средств в базовом сценарии АКРА со значительным запасом (избыток ликвидности равен 290 млрд рублей). В стрессовом сценарии дефицит ликвидности не превышает 2%.



Структура фондирования в достаточной степени диверсифицирована по источникам (крупнейший источник, представленный средствами физлиц, формирует 45,7% обязательств) и кредиторам (доля десяти крупнейших групп кредиторов — 11,2%, доля одного крупнейшего кредитора — 1,2%), заключили в АКРА.

