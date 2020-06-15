Клиентам Райффайзенбанка стали доступны полные реквизиты карты в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн». Об этом в понедельник сообщили в кредитной организации.

Чтобы увидеть полные реквизиты банковской карты, нужно выбрать ее в приложении «Райффайзен-Онлайн» и перейти во вкладку «Инфо», а затем в раздел «Реквизиты карты и счета». В этом разделе нужно нажать на кнопку «Показать полный номер». После этого клиент получит push-уведомление с кодом безопасности и просьбой не передавать реквизиты карты третьим лицам.



«Новая функция доступна на устройствах с операционной системой iOS и Android. Она позволит оплачивать покупки и совершать переводы, даже если по какой-то причине карты с вами нет. Действующие клиенты могут использовать заказанные карты, которые они по каким-то причинам не забрали в отделении, после их активации. Это удобный способ ежедневно управлять деньгами, при этом в целях безопасности клиент не сможет одновременно видеть на экране и номер карты, и СVV-код. Вводить код безопасности нужно при каждом открытии реквизитов», — уточняет руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.