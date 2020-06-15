Клиентам Московского Кредитного Банка (МКБ) стал доступен еще один способ связи с сотрудниками банка — чат в мобильном приложении, следует из релиза финучреждения.

«Новый сервис работает ежедневно и круглосуточно. С помощью чата можно отправить как текстовое сообщение, так и картинку в формате png или jpeg. Для удобства пользователей вся история переписки в приложении сохраняется», — говорится в сообщении.

Для получения консультации необходимо зайти в мобильный банк «МКБ Онлайн» и нажать на значок диалогового окна в верхнем правом углу главного экрана. Чат доступен для всех авторизованных пользователей, уточнили в МКБ.