Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар дорожал на 8 копеек, а евро — на 28 копеек по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,65 рубля (плюс 7 копеек), курс евро — 79,03 рубля (плюс 31 копейка).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, во вторник утром для национальной валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. По его словам, стабилизация рынка энергоносителей чуть ниже 40 долларов по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent и некоторый рост валют развивающихся стран поддержат рубль и позволят ему укрепиться в начале дня. Так, пара доллар/рубль на открытии уйдет ниже 69,5 рубля, после чего давление на американскую валюту может сохраниться. Поводом к продажам послужит рост спроса на рисковые активы, в результате чего доллар закрепится в диапазоне 67,5—70 рублей, в который вернулся днем ранее, отмечал Зварич.

«На общем интересе к рисковым активам укрепление рубля должно продолжиться. Однако по-прежнему сильной поддержкой по паре доллар/рубль остается отметка 68. При приближении к ней спекулятивные шорты стоит прикрывать. Даже при пробитии этого уровня мы бы не рекомендовали пытаться заработать на росте российской валюты, поскольку потенциал укрепления оного очень мал. Впрочем, рассматривать сценарии дальнейшего поведения рубля при его приближении к отметке 68 сейчас слишком рано», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.