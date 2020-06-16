Кредитными организациями в мае 2020 года было выдано 0,82 млн кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), что на 44,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с апрелем 2020 года был отмечен рост выдачи потребкредитов на 22,4%.

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщика по потребкредитам за год не изменился и в мае 2020 года составил 633 балла.

Наибольшее количество потребкредитов было выдано в Москве (33,3 тыс. единиц), Московской области (30,6 тыс.), Республике Башкортостан (30 тыс.), Краснодарском крае (28,1 тыс.) и Свердловской области (26,1 тыс.).

Самую серьезную динамику снижения выдачи потребкредитов продемонстрировали Москва (-51,7%), Тюменская область (-51,4%), Краснодарский край (-51,3%), Московская область (-50,9%), а также Ставропольский край (-49,3%).