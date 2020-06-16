Совет директоров Банка России на ближайшем заседании, которое запланировано на 19 июня, снизит ключевую ставку, полагают в Альфа-Банке и Сбербанке. Так, по прогнозу главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой, ЦБ будет выбирать между опцией снижения ставки на 50 базисных пунктов и 75 б. п., а движение ставки на 100 б. п. «может создать впечатление экономической катастрофы».

В настоящее время ключевая ставка ЦБ РФ составляет 5,5%.



«Опция снижения на 50 базисных пунктов является стандартным шагом в условиях экономического спада, но поскольку ЦБ до этого предупреждал, что наибольшая поддержка экономике требуется в момент ее выхода из карантина, поэтому весьма вероятно, что 19 июня ЦБ пойдет на более значительное снижение. Усиление дефляционного давления в экономике, о котором говорит нулевая инфляция за первые восемь дней июня, также в пользу снижения на 75 базисных пунктов», — комментирует Орлова.

При этом ожидания рынка, что ЦБ может пойти на снижение ставки на 100 б. п., кажутся эксперту Альфа-Банка избыточно радикальными. Напомним, месяцем ранее Набиуллина дала понять, что на заседании совета директоров Банка России в июне может быть рассмотрен вопрос о снижении ключевой ставки на 1 процентный пункт.

«На наш взгляд задачей ЦБ является демонстрация того, что ситуация взята под контроль, в то время как движение ставки на 100 базисных пунктов будет выглядеть форс-мажорным и может создать впечатление экономической катастрофы, которая требует такого ответа монетарных властей. Рост общей нервозности мировых рынков в последние дни также говорит в пользу того, что ЦБ еще может потребоваться арсенал снижения ставки в будущем и растрачивать его сейчас было бы неуместно», — поясняет Орлова.

После снижения на 75 б. п. 19 июня аналитик ожидает еще минимум два снижения ставки в этом году — на 50 б. п. в июле и потом на 25 б. п. в сентябре. В этом сценарии, продолжает эксперт, ставка составит 4% до конца года, второй волны пандемии не будет, а экономика перейдет к фазе устойчивого восстановления.



«Если же окажется, что восстановление экономики идет медленнее, то мы не исключаем, что ставка к концу года может снизиться до значения 3—3,5%, то есть в этом сценарии ЦБ продолжит интенсивно снижать ключевую ставку и в четвертом квартале 2020 года», — заключает аналитик.

Стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко полагает, что на заседании 19 июня регулятор снизит ключевую ставку на 50 б. п., до 5% годовых. «Мы ожидаем, что ЦБ снизит ставку на 50 базисных пунктов, к 5%, в пятницу и укажет на готовность снижать и далее, что рынки воспримут как снижение ставки до 4% к концу сентября», — сказал Минко, слова которого приводит пресс-служба Сбербанка.



При этом в банке прогнозируют, что в этом году ключевая ставка не опустится ниже 4%.

«Мы полагаем, что ставка не будет снижена ниже этого уровня в этом году, основываясь на риторике ЦБ, который, с одной стороны, недавно указал на существование «существенного пространства для снижения ставки», а с другой — исключил необходимость для российской экономики отрицательных реальных ставок», — пояснил стратег.

При этом если регулятор предпочтет снизить ставку больше чем на 50 б. п. в июне, это будет означать, что ключевая ставка достигнет уровня 4% уже в июле, считает Минко. «Столь быстрое снижение ключевой ставки может привести к коррекции на рынке и ОФЗ и осложнит Минфину размещение бумаг», — добавил он.

В начале июня глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что последние данные по экономике и инфляции подтверждают мнение Центробанка РФ о наличии значительного пространства для снижения ключевой ставки.

