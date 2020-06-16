В период пандемии и ограничительных мер мошенники изобрели новые схемы обмана, рассказал руководитель дирекции коммерческого развития Почта Банка Денис Лопатин в рамках VII Семейного финансового фестиваля, который в этом году впервые прошел в онлайн-формате.



«Среди них предложения о продаже несуществующих товаров, услуг или льгот; сервисы, которые якобы позволяют проверить, как далеко гражданину можно отходить от дома, если он введет данные банковской карты; ложные предложения о работе; предложения организовать тестирование на дому и фишинг с приглашением на видеоконференцию», — сообщил Лопатин.



Мошенничеством также являются запросы конфиденциальных личных данных для предоставления якобы господдержки или компенсации ущерба от вируса. Обманщики рассылают фейковые СМС о выписанном штрафе за нарушение и просят немедленно уплатить его по номеру телефона или карты.

«Социальная инженерия, действительно, стала сейчас самым распространенным способом мошенничества. Мошенники не дремлют и придумывают новые уловки в ответ на злобу дня. Никому не сообщайте персональные данные и данные вашей карты (в том числе по телефону), а также пароли и СМС-коды, не переходите по сомнительным ссылкам и внимательно проверяйте сайты, на которых вы совершаете покупку и оставляете данные своей банковской карты. Важно помнить, что одноразовые коды не только нельзя никому называть, но и вводить их необходимо самостоятельно и только на проверенных сайтах. Любые просьбы сообщить или назвать код для отмены операции, блокировки карты или доступа к личному кабинету — это 100% мошенничество. Для выполнения таких действий настоящему сотруднику банка никаких кодов из СМС не нужно. Мы постоянно напоминаем об этом своим клиентам и в рассылках, и в соцсетях», — подчеркнул эксперт.

В последнее время широкое распространение получило мошенничество, связанное с выплатой пособий на детей. Мошенники создают фейковые сайты, имитирующие портал госуслуг и посвященные якобы выплате пособий для семей с детьми. Внешне такие сайты, как правило, либо полностью копируют официальный портал, либо очень на него похожи. На таких ресурсах сообщается, что для заявления на выплату на ребенка нужно ввести данные о нем, а также сведения о номере банковского счета. Делать этого ни в коем случае нельзя, предупреждает Лопатин.

Немало мошенничеств было зафиксировано вокруг подтверждения учетной записи на портале госуслуг. Эксперт Почта Банка отметил, что в таких вопросах нужно быть предельно внимательными и использовать только официальные порталы и уполномоченные организации.