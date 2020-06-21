Некоторые банки на текущей неделе представили новые услуги, запустили цифровые сервисы и внесли изменения в действующие продукты. Разберемся, что изменилось.

Пользователи «ВТБ-Онлайн» будут получать контекстные подсказки во время переводов клиентам сторонних банков через Систему быстрых платежей. Теперь при возникновении ошибок в процессе отправки средств на карты других банков клиенты ВТБ смогут отправить адресатам трансакций короткую и удобную инструкцию через мессенджеры.

Участники программ лояльности «Спасибо от Сбербанка» и «Аэрофлот Бонус» смогут обменять накопленные мили программы «Аэрофлот Бонус» на бонусы «Спасибо». Акция продлится до 1 февраля 2022 года. Совершить обмен можно будет в соответствующем разделе сайта «Аэрофлота». Минимальный порог для операции — 400 миль. При обмене 400 миль участник получит 100 бонусов «Спасибо», которые будут моментально зачислены ему на счет.

Почта Банк начал эквайринговое обслуживание платежных карт UnionPay. Теперь во всех банкоматах банка (более 4,8 тыс. по России) можно снимать наличные с карт UnionPay, а с помощью его POS-терминалов в почтовых отделениях и у других партнеров банка — совершать оплату товаров и услуг по этим картам. Как уточняется в сообщении Почта Банка, сервис доступен для всех карт UnionPay, выпущенных как на территории РФ, так и за ее пределами.

​«Тинькофф» внедрил новую технологию распознавания QR-кодов Технология доступна пользователям в мобильном приложении «Тинькофф» для iOS и Android.

Клиентам Райффайзенбанка стали доступны полные реквизиты карты в мобильном приложении «Райффайзен-Онлайн». Чтобы увидеть полные реквизиты банковской карты, нужно выбрать ее в приложении «Райффайзен-Онлайн» и перейти во вкладку «Инфо», а затем в раздел «Реквизиты карты и счета». В этом разделе нужно нажать на кнопку «Показать полный номер».

Банк «Акцепт» отменил комиссию за оплату услуг связи и переводы по Системе быстрых платежей. Как уточняется, переводы через СБП можно осуществлять без комиссии в мобильном приложении «Акцепт-онлайн» и интернет-банке «Акцепта» в сумме до 100 тыс. рублей в месяц.

Клиентам Московского Кредитного Банка стал доступен еще один способ связи с сотрудниками банка — чат в мобильном приложении. Для получения консультации необходимо зайти в мобильный банк «МКБ Онлайн» и нажать на значок диалогового окна в верхнем правом углу главного экрана. Чат доступен для всех авторизованных пользователей.

Держатели пластиковой или виртуальной карты «Яндекс.Денег» теперь могут загрузить ее в приложение «Кошелек». Об этом сообщили в «Яндекс.Деньгах», уточнив, что «Кошелек Pay» доступен на Android-платформе, в том числе на смартфонах брендов Huawei и Honor. Чтобы сохранить пластиковую или виртуальную карту «Яндекс.Денег» в «Кошельке», нужно ввести ее данные вручную. Пластиковую карту можно также добавить, отсканировав ее через NFC.

Клиенты девяти банков РФ с Mastercard смогут платить с помощью новых фитнес-браслетов от Xiaomi Первыми проводить платежи с помощью нового устройства смогут держатели карт Mastercard, выпущенных Райффайзенбанком, ВТБ, Тинькофф Банком, банком «Открытие», Россельхозбанком, Промсвязьбанком, банком «Русский Стандарт», Московским Кредитным Банком, Кредит Европа Банком.

Банк «РЕСО Кредит» стал новым участником Системы быстрых платежей Банка России. Теперь частные клиенты финансовой организации могут моментально переводить деньги по номеру телефона другим лицам, имеющим счета в банках — участниках СБП. Проект реализован с использованием комплекса решений Центра финансовых технологий.

Клиенты Уральского Банка Реконструкции и Развития получили возможность бесплатно заказать ряд справок и получить их через личный кабинет в интернет-банке или мобильном приложении. В частности, можно получить банковские справки о закрытии кредита, задолженности физического лица, выплате процентов по ипотеке и некоторые другие. В дальнейшем список выдаваемых дистанционно справок предполагается расширить.

Сбербанк и ВТБ запустили свои телеграм-каналы.