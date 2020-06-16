Сбербанк работает над упрощением клиентского опыта в части использования Системы быстрых платежей (СБП) в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Новый функционал появится в ближайших релизах «Сбербанка Онлайн», рассказали ТАСС в пресс-службе кредитной организации.



«Сбербанк непрерывно осуществляет мониторинг обращений клиентов, оперативно обрабатывает обратную связь по всем сервисам и при необходимости вносит корректировки в клиентский путь. Мы работаем над упрощением клиентского опыта в сервисе СБП, и в ближайших релизах СБОЛ («Сбербанк Онлайн») будут реализованы новые функциональности», — сообщили в пресс-службе банка и добавили, что с ростом количества полученных согласий процент успешных трансакций будет расти.



Ранее во вторник издание РБК сообщало, что российские банки фиксируют значительное увеличение числа неудачных денежных переводов через СБП после присоединения к ней Сбербанка. По мнению ряда кредитных организаций, это связано с необходимостью дополнительного согласия на получение переводов через СБП, запрашиваемого Сбербанком у своих клиентов.

В Сбербанке отмечают, что необходимость подтверждения на отправку и получение денежных переводов через СБП связана с требованиями 152-ФЗ «О персональных данных» и «Правилами оказания операционных услуг и услуг платежного клиринга в СБП». В соответствии с этим регулированием клиент должен дать согласие на обработку и передачу персональных данных третьим лицам — АО «НСПК», банкам — участникам СБП, получателю по операции.



Также в пресс-службе напомнили, что подключить и отключить входящие и исходящие переводы можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» в меню «Профиль», в котором осуществляются настройки всего мобильного приложения. Данная опция дает возможность клиентам управлять функционалом сервиса, в том числе учитывает потребность клиентов самостоятельно ограничивать поступление средств по номеру телефона.