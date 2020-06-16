Столичный банк «МИА» будет присоединен к самарскому КБ «Солидарность». О начале процедуры реорганизации сообщает во вторник Банк России со ссылкой на уведомление, полученное от «Солидарности».

«АО «Коммерческий банк «Солидарность»… уведомляет о начале процедуры реорганизации… в форме присоединения к нему АО «Коммерческий банк «Московское Ипотечное Агентство», — говорится в сообщении. Как поясняется, решения о реорганизации приняли 15 июня единственный акционер КБ «Солидарность» и единственный акционер «КБ «МИА».

Напомним, что банк «Солидарность» находится сейчас в режиме повторной санации. В феврале 2014 года санатором банка был объявлен Пробизнесбанк, в связи с чем кредитная организация была интегрирована в его финансовую группу «Лайф». В августе 2015-го у Пробизнесбанка была отозвана лицензия. В ноябре того же года стартовала вторая санация «Солидарности» с участием уже новых инвесторов — АО «Зарубежэнергопроект» и Кранбанка. План предусматривал установление «Зарубежэнергопроектом» контроля над банком, а также реорганизацию финучреждения в форме присоединения к Кранбанку. Последний в декабре 2019-го лишился лицензии. В настоящий момент «Зарубежэнергопроект» является единственным акционером «Солидарности».



Владельцем 100% акций банка «МИА» выступает АО «Центральная топливная компания», в свою очередь принадлежащее Москве в лице департамента городского имущества.