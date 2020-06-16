Доллар немного подорожал, а евро — подешевел к рублю по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 69,73 рубля, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на тот же момент времени равнялся 78,48 рубля (минус 24 копейки).

С начала торгового дня было проведено около 43,7 тыс. сделок с долларом на общую сумму почти 2,9 млрд долларов и порядка 8,9 тыс. сделок с европейской валютой на 504 млн евро. Курсовые диапазоны составляли от 69,18 до 69,97 рубля за доллар и от 77,95 до 79,22 рубля за евро.



«После уверенного снижения пары доллар/рубль днем ранее сегодня «медведям» не удалось развить свой успех, чему препятствовала ситуация на международном валютном рынке, где американская валюта уверенно укрепляется. При этом в ближайшие дни доллар вновь может оказаться под давлением, что удержит его в диапазоне 67,5—70 рублей. В случае же существенного улучшения внешней конъюнктуры мы ожидаем попыток тестирования американской валютой нижней границы данного коридора», — отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Во вторник мировые фондовые индексы демонстрировали уверенный рост, отражая усиление глобального аппетита к риску после решения ФРС о расширении программы выкупа облигаций американских компаний. Вместе с фондовыми индексами росли и котировки нефти. Однако ситуация на валютных площадках развивающихся рынков с самого утра сохранялась неоднозначной, так как инвесторы продолжали испытывать тревогу в отношении рисков второй волны пандемии. Часть валют EM в первой половине дня демонстрировала рост, часть — снижение (в том числе и рубль). Во второй половине дня общая ситуация на рынках EM окончательно испортилась, все валюты перешли к снижению против доллара. Укрепление американской валюты на рынках EM усилилось после выхода сильных данных по розничным продажам в США. Данные по росту промышленного производства в мае в США оказались несколько хуже ожиданий, однако это не подпортило положение доллара. С началом выступления главы ФРС американская валюта еще больше усилила свой рост на площадках EM», — комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.