«АльфаСтрахование» возвращает всем клиентам по каско 5% от стоимости полиса в качестве компенсации за месяцы самоизоляции в рамках акции «Каско кешбэк». Условие для получения возврата — быть клиентом компании по каско в период самоизоляции и на текущий день, сообщает пресс-служба страховщика.

«Для получения денежных средств обладателю полиса необходимо зарегистрироваться на портале, подтвердить свою личность и забрать предоплаченную карту на сумму «кешбэка», — говорится в релизе.

Сервис «Каско кешбэк» стартовал в декабре 2019 года. Ранее бонусы выплачивались по итогам года безаварийного вождения.