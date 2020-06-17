В мае выдача кредитных карт отчасти восстановилась после апрельского падения, свидетельствуют предварительные данные исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ).



Несмотря на длительные майские праздники, банки выдали примерно на 17% больше кредиток (около 335 тыс. карт), а их суммарный кредитный лимит увеличился на 12%, до 22,8 млрд рублей, по сравнению с апрелем. Выдачи все еще на 59% меньше по количеству и на 62% по объему относительно марта 2020 года.

Сегмент кредитных карт во время кризиса сократился сильнее, чем кредиты наличными, поскольку банки видят в нем повышенные риски, отмечает генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

«Хоть выдачи в мае несколько восстановились, но они все еще в 2,5—3 раза меньше, чем были в мае прошлого года. Кроме того, банки продолжили сокращать доступный заемщикам кредитный лимит — за время карантина он снизился примерно на 7%, до 68 тысяч рублей. Одновременно в мае существенно снизилась полная стоимость кредита, что может свидетельствовать о том, что банки теперь отдают предпочтение наиболее надежным заемщикам», — комментирует эксперт.