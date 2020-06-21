Новикомбанк запустил сервис трансграничных переводов с карты на карту. Теперь клиенты Новикомбанка и держатели карт других российских банков могут, не выходя из дома, перевести необходимую сумму своим близким в другие страны, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Сервис доступен держателям карт платежных систем Visa и Mastercard. Для того чтобы осуществить перевод в 190 стран мира, необходимо перейти на сайт и указать реквизиты карты отправителя и карты получателя. Перевод в рублях и в иностранной валюте можно провести как с компьютера или ноутбука, так и с мобильного устройства (сайт адаптирован для использования на смартфонах)», — говорится в релизе.

В банке напоминают, что кредитная организация продолжает обслуживание карт, срок действия которых закончился в апреле 2020 года и позже. Кроме того, банк постоянно работает над улучшением возможностей мобильного приложения, в котором ранее появилась опция подачи заявления на оформление кредита, введен функционал по заказу дебетовой карты и оформлению депозитов онлайн.