Прокуратура выявила в 2019 году грубые нарушения порядка банкротства банков в Агентстве по страхованию вкладов, говорится в докладе о состоянии законности и правопорядка в России генпрокурора Игоря Краснова в Совете Федерации. Благодаря вмешательству прокурора удалось выплатить кредиторам на 15 млрд рублей больше.

«Грубые нарушения порядка реализации полномочий по участию в банкротстве кредитных организаций выявлены в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Благодаря прокурорскому вмешательству в прошедшем году завершена ликвидация 38 кредитных организаций… Удовлетворяемость требований кредиторов выросла на 15 млрд рублей», — говорится в докладе.

Объем выручки по итогам реализации активов ликвидируемых кредитных организаций увеличился до 16,1 млрд рублей, в результате сокращения сроков продажи имущества расходы на конкурсное производство снижены на 128,7 млн рублей.

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