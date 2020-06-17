У банкротящегося «Открытие Холдинга» может смениться ключевой акционер: в Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство физического лица о приобретении 43,58% акций компании. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию сайта ФАС, уточняя, что ведомство не раскрывает личность потенциального покупателя.

ФАС отмечает, что в результате сделки доля покупателя в холдинге вырастет до 61,34%. Пакетом в 17,76% акций «Открытие Холдинга» сейчас владеет его гендиректор Павел Федосеев. Если он выкупит 43,58% акций у других акционеров, его доля вырастет как раз до 61,34%, обращает внимание РБК.

В прошлом крупнейшим акционером холдинга был его основатель Вадим Беляев, но весной 2020 года он сократил свою долю с 23,7% до 10,8%. Одновременно с этим долю в холдинге увеличил Федосеев.

Помимо гендиректора и основателя «Открытие Холдинга» его акционерами являются банк ВТБ (10%) и бывший глава набсовета банка «Открытие» Рубен Аганбегян (8%). По данным «Интерфакса», еще 12% принадлежит совладельцам нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагиту Алекперову и Леониду Федуну, около 20% — экс-гендиректору компании «Открытие Брокер» Александру Бухарину.

Крупнейшим активом холдинга был банк «Открытие», но летом 2017 года Центральный банк забрал кредитную организацию на санацию. После этого холдинг попытался рассчитаться с ЦБ и принадлежащим регулятору банком непрофильных активов «Траст», передав практически все свои активы. Тем не менее долг холдинга по облигациям и кредитам в 2020 году превысил 500 млрд рублей, и в феврале холдинг попросил признать себя банкротом.

«Открытие Холдинг» будет банкротиться по заявлению «Траста» Заявление самого холдинга суд пока не принял.

Павел Федосеев стал гендиректором холдинга в марте 2020 года. В базе СПАРК нет информации о том, чтобы Федосеев занимал какие-либо руководящие должности, кроме как в компании «Перспектива», через которую Беляев ранее владел долей в холдинге. Федосеев также является совладельцем Владимирского завода резинотехнических изделий. Глава банка «Траст» Александр Соколов ранее в интервью РБК говорил, что на должность гендиректора холдинга был назначен «бывший водитель господина Беляева».

Один из последних активов холдинга — алмазодобывающая компания «АГД Даймондс», которую «Открытие Холдинг» купил в 2017 году за 1,45 млрд долларов у «ЛУКОЙЛа». Компания приобреталась на кредитные деньги ВТБ и банка «Открытие». ФАС весной 2020 года объявила о решении оспорить сделку в арбитражном суде. Служба заявила, что холдинг предоставил не всю информацию о наличии у его бенефициаров иностранного гражданства, что привело к установлению иностранными инвесторами контроля над стратегическим предприятием. В ФАС отмечали, что сумма сделки по покупке «АГД Даймондс» более чем в два раза превысила стоимость предприятия.



Центральный банк выступит как третья сторона по иску ФАС. Оспаривание сделки позволит взыскать средства для частичного погашения задолженности, в том числе снизит затраты, которые государство понесло на санацию группы «Открытие», сообщали в пресс-службе ЦБ.