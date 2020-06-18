Среди российских банков с высокой долей иностранного капитала наиболее масштабно представлен французский бизнес, при этом по значимости для своей головной группы лидирует банк с австрийскими корнями. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков Банки.ру, посвященного работе иностранных банков в России.

Как указано в обзоре, в 63 из 390 банков, действовавших в РФ на конец мая 2020 года, иностранные организации и/или граждане контролируют 50% и более акций или долей в капитале (являются конечными бенефициарами). Более половины этих физических и юридических лиц — из Европы, 17 — из Азии.

Лидерами по такому участию в капитале российских «иностранных» банков являются французские компании: эксперты насчитали восемь банков со значимым участием французского бизнеса. На втором месте — Япония с семью банками, на третьем — Турция с шестью. Пять дочерних банков в России принадлежат немецким компаниям, причем три из них — автоконцернам. Еще по четыре банка — «дочки» крупных финансовых групп из Китая и США.

На 1 апреля 2020 года доля дочерних иностранных банков, входящих в 100 крупнейших по активам, составляла 7,3% от общей суммы нетто-активов российских банков. Для сравнения: на ту же дату активы госбанков, входящих в топ-100, достигали 66,1% от общей суммы. Динамика активов за последние пять — десять лет тоже говорит о росте государственного влияния в банковском секторе. Так, за период с 2010 по 2020 год активы дочерних иностранных банков, входящих в топ-100, увеличились на 101%, а за последние пять лет — только на 1,5%. В то же время активы госбанков выросли на 313% и 40% соответственно. Схожая ситуация и с динамикой розничных и корпоративных кредитных портфелей.

Из крупнейших и системно значимых банков наиболее важным для головной группы является Райффайзенбанк. «Для австрийцев вообще довольно большую роль играют подразделения в Восточной и Юго-Восточной Европе, а Россия — главная страна на этом направлении с долей порядка 12% от общей суммы активов Raiffeisen Bank International», — отмечается в материале.

«Нельзя сказать, что российские подразделения Unicredit Group и Societe Generale малозначимы, но, по нашим подсчетам, на их долю приходится лишь порядка 2% и 1,3% совокупных консолидированных активов этих групп и около 2,3% и 2,5% от объема кредитных портфелей соответственно», — добавляют эксперты, имея в виду два других системно значимых российских банка с иностранными собственниками: ЮниКредит Банк с итальянским капиталом и Росбанк с французским акционером.

В крупной рознице аналитики выделяют Хоум Кредит Банк и ОТП Банк, для которых Россия — важный регион деятельности. В частности, на Хоум Кредит Банк (его контролирующие структуры зарегистрированы в Нидерландах, однако крупнейшим бенефициаром выступает чешский бизнесмен Петр Келлнер) приходится более 10% консолидированных активов PPF Group Келлнера.

В свою очередь азиатские банки на российском рынке решают прикладные задачи (в первую очередь это кредитование и обслуживание деятельности компаний из своих стран в РФ), и удельный вес дочерних банков из топ-сотни в консолидированных активах материнских групп из Китая, Японии не превышает сотых долей процента.

«Материнские банки, как и большинство банков мира, будут переживать не лучшие посткарантинные времена. Санкции и стабильное падение реальных доходов россиян только добавляют им рисков. Впрочем, «иностранцы», работающие в сфере автокредитования или обслуживания экспортно-импортных операций, и, конечно, крупнейшие иностранные банки уже заняли свои ниши и продолжат вести свою деятельность в нашей стране», — прогнозируют аналитики, поясняя, в частности, что банковские ставки в России остаются гораздо более привлекательными, чем нулевые или даже отрицательные ставки в странах Европы.



Подробнее о структуре «иностранного» сегмента российского банковского сектора, специализации участников и их финансовых успехах, а также об иностранных игроках, свернувших свой бизнес в России, можно узнать из материала раздела «Исследования».

