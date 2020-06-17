Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Кольцо Урала» до уровня «ruBBВ-» и установило «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruBВ+» с «позитивным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Повышение уровня рейтинга обусловлено поддержанием стабильно высокой операционной эффективности, улучшением диверсификации бизнеса по направлениям деятельности, поддержанием адекватного качества кредитного портфеля, а также снижением на протяжении 2017—2019 годов величины кредитного риска на заемщиков с признаками аффилированности. Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватными оценками достаточности капитала и ликвидной позиции, а также приемлемым качеством активов и удовлетворительной оценкой уровня корпоративного управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность оказания финансовой поддержки со стороны собственника ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», — сказано в сообщении.



По данным аналитиков, ссудный портфель юрлиц, физлиц и индивидуальных предпринимателей составляет 35% валовых активов, отмечается улучшение его качества в том числе благодаря реализации проблемных активов (за период 1 апреля 2019 — 1 апреля 2020-го было уступлено порядка 8% относительно среднего остатка задолженности юрлиц, физлиц и индивидуальных предпринимателей за аналогичный период).

Ключевым источником фондирования выступают привлеченные средства физлиц и индивидуальных предпринимателей, на которые приходится 57% пассивов на 1 мая 2020-го. При этом банк располагает значительным запасом балансовой ликвидности (за период с 1 мая 2019-го по 1 мая 2020-го среднее покрытие привлеченных средств клиентов ликвидными активами составило 56%).

