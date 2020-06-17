Доллар подорожал, а евро на такую же величину подешевел по отношению к рублю по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,77 рубля, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро на этот же момент времени был равен 78,27 рубля (минус 15 копеек).

С начала торгового дня было проведено порядка 28,5 тыс. сделок с долларом на общую сумму 1,9 млрд долларов и 4 тыс. сделок с евро на 198 млн евро. Диапазоны котировок равнялись 69,37—69,89 рубля за доллар и 78,07—78,57 рубля за евро.



«Пара доллар/рубль продолжает движение в диапазоне 67,5—70 рублей, что оставляет долларовым «медведям» шансы на отступление к его нижней границе. Однако в случае ухудшения внешней конъюнктуры, в частности возвращения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 38—40 долларов, покупки в американской валюте активизируются, что приведет к пробою и закреплению доллара выше 70 рублей и укажет на возможность его дальнейшего роста», — комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.