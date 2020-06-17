Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банка «Новый Век» до уровня «ruВ+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruB» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.



«Повышение уровня рейтинга обусловлено улучшением качества активов в результате реализации проблемных ссуд и снижением подверженности банка регулятивным и операционным рискам на фоне уменьшения объема валютообменных операций. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при приемлемой эффективности деятельности, удовлетворительными качеством активов и ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — сказано в сообщении.

По данным аналитиков, удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 1 мая 2020-го покрытие ликвидными активами привлеченных средств составило 94%; нормативы Н2 и Н3 выдерживают досрочный отток всех привлеченных средств соответствующей срочности).

На 1 мая 2020-го около 32% валовых активов сформировано корпоративным кредитным портфелем, характеризующимся умеренно высокой долей ссуд III—V категорий качества (33% на 1 мая 2020-го против 21% годом ранее). Доля просроченной задолженности составила 7,5% портфеля юрлиц при ее отсутствии годом ранее.

