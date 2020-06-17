Правительство обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян. Об этом, как пишет РБК, сообщил Forbes со ссылкой на федерального чиновника и источник в Госдуме. Информацию подтвердил РБК источник, близкий к администрации президента.

По словам собеседника РБК, рассматривается вариант увеличения ставки НДФЛ с 13% до 15% для обеспеченных россиян. Источник отмечает, что «сейчас идеальная ситуация для этого — санкционно-пандемическая». Консультации идут как в правительстве, так и в администрации президента, однако никаких решений пока не принято, отметил он.

Forbes также сообщает, что в качестве одного из вариантов рассматривается повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для состоятельных граждан. В качестве порога годового дохода, который будет облагаться более высоким налогом, может быть сумма в 2—3 млн рублей, сообщил источник Forbes в Госдуме.

Еще один собеседник издания знает, что обсуждается вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше.

По данным Forbes, вопрос о том, чтобы ввести разные подходы к налогообложению граждан с разными доходами, обсуждался еще зимой, в преддверии послания президента, которое состоялось в январе. «Там более десяти разных вариантов, готовый сценарий есть у администрации президента и правительства, при необходимости его можно просто достать и применить», — заявил изданию эксперт, участвовавший в обсуждениях.

Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5% Сергей Катырин назвал ряд дополнительных мер, которые, по мнению предпринимателей, помогут несколько стабилизировать рынок труда.

Власти не впервые обсуждают возможность повышения ставки НДФЛ до 15% для состоятельных россиян. В частности, социальный блок правительства рассматривал эту идею в январе 2018 года. Однако тогда речь шла о гражданах, которые зарабатывают от 7 млн до 10 млн рублей в год, отмечали источники РБК. О том, что правительство прорабатывает вопрос введения прогрессивной шкалы для НДФЛ, в 2016 году говорила и Ольга Голодец, которая тогда занимала должность вице-премьера.

Минфин изменения в НДФЛ, который и так «нормально работает», не поддержал. Действующая в России плоская шкала с единой для всех ставкой 13% вполне конкурентоспособна, отмечал глава ведомства Антон Силуанов. В феврале 2020 года в интервью РБК он заявил, что министерство может вернуться к вопросу о введении прогрессивной ставки для НДФЛ в 2024 году, до этого принципы налогообложения меняться не будут.



В октябре 2019 года Максим Орешкин, который тогда был министром экономического развития, заявил, что введению прогрессивной шкалы налогообложения в России мешает разница в доходах населения Москвы и других регионов. Отвечая на вопросы читателей РБК, он указал, что обложение налогами расходов — автомобилей, недвижимости — гораздо эффективнее с точки зрения экономического развития, чем просто обложение налогами доходов. Вместе с тем Орешкин отметил, что готов платить подоходный налог по повышенной ставке.