Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ОТП Банка на уровне «ruА». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

«Рейтинг обусловлен умеренно высокой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, приемлемым качеством активов, адекватным корпоративным управлением и ликвидной позицией. Также банк обладает высокой значимостью для материнской банковской группы, что обеспечивает высокую вероятность предоставления поддержки в случае необходимости», — отмечается в релизе «Эксперт РА» .

В агентстве напоминают, что кредитная организация контролируется венгерским банком OTP Bank PLC (97,9%).

Умеренно высокая оценка рыночных позиций отражает достаточно узкую специализацию банка на беззалоговом кредитовании физических лиц, вместе с тем агентство отмечает сильные конкурентные позиции банка в данном сегменте.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на высоком уровне, при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдерживать полное обесценение до 17% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения обязательных нормативов.

Качество активов оценивается как приемлемое. Основу активов банка составляет портфель розничных кредитов, представленный на 46% POS-кредитами, на 32% кредитными картами и на 20% кредитами наличными. Также у банка есть небольшой корпоративный портфель, который на 25% сформирован задолженностью «сестринской» микрофинансовой организации «ОТП Финанс». Агентство отмечает более высокий, чем у сопоставимых банков, уровень проблемных ссуд на балансе ОТП Банка, однако обращает внимание, что значительный объем проблемной задолженности обусловлен политикой банка по взысканию просроченных долгов, большая часть которого осуществляется собственными силами, без привлечения сторонних организаций. Позитивное влияние на рейтинг оказывает высокий уровень покрытия просроченной задолженности резервами. Тем не менее агентство отмечает появление значительных рисков для банка на фоне пандемии коронавируса, вследствие чего качество розничных кредитов будет под давлением из-за сокращения доходов населения и потери рабочих мест. Снижение способности заемщиков обслуживать задолженность может привести к росту объема проблемных активов на балансе банка (аналогично ситуации в 2008—2009 и 2014—2015 годах), что, в свою очередь, потребует дорезервирования и окажет давление на буфер капитала и рентабельности.



Относительно корпоративного управления, в частности, отмечается, что риск-менеджмент, комплаенс и организация бизнес-процессов ОТП Банка базируются на методиках и опыте международной банковской группы.