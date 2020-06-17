Минэкономразвития изменило оценку падения ВВП России в 2020 году с 5% на 4,8%, пишет РБК . Восстановительный рост экономики, согласно обновленным параметрам макропрогноза, будет быстрее: темпы роста ВВП в 2021 году ожидаются на уровне 3,2% вместо 2,8% по предыдущей оценке. В 2022 году экономика России, по новой оценке ведомства, вырастет на 2,9%, в 2023-м — на 3,1%.

Данные по показателям, входящим в базовый вариант основных параметров обновленного прогноза социально-экономического развития России до 2023 года, опубликовал Telegram-канал «Майский указ», их подлинность подтвердил РБК источник в финансово-экономическом блоке правительства. По его словам, правительство рассмотрит параметры макропрогноза, разработанные МЭР, на заседании в четверг, 18 июня. Дату рассмотрения подтвердил РБК и источник, близкий к министерству.

Информагентство направило запрос в пресс-службу правительства. В МЭР отказались от комментариев.

Минэкономразвития представило основные параметры базового прогноза развития российской экономики 21 мая, он не учитывал действие общенационального плана восстановления экономики. Глава ведомства Максим Решетников предупреждал, что прогноз еще будет корректироваться, однако, по его словам, это должно было произойти в августе — сентябре.

Прогноз среднегодовой цены российской нефти Urals повышен с 31,1 до 39,9 доллара за баррель в нынешнем году, следует из обновленных параметров макропрогноза. В 2021 году среднегодовая цена Urals достигнет уровня 43,3 доллара за баррель, тогда как по предыдущему прогнозу министерства ожидалось, что она составит 35,4 доллара за баррель. В 2022 году цена на нефть возрастет до 45,6 доллара за баррель (против 42,2 по предыдущей оценке), в 2023-м — до 46,5 за баррель (против 45,6 доллара).

Минфин начал готовить бюджет без оценок Минэкономразвития Расходы по каждому направлению будут закреплены за профильным вице-премьером или первым заместителем председателя правительства.

С учетом нового прогноза по цене нефти на 2020 год, близкого к цене отсечения в бюджете, чистое использование резервов Минфина в целом по году будет приближено к нулю. В I квартале при относительно высоких ценах на нефть Минфин успел купить на рынке примерно 10 млрд долларов для Фонда национального благосостояния, но переведет их туда только в 2021 году. При средней цене нефти Urals около 40 долларов за баррель этих 10 млрд долларов хватит, чтобы покрыть недополученные нефтегазовые доходы бюджета в 2020 году, а ФНБ, вероятно, даже не придется использовать.

При обновленном прогнозе цен на нефть среднегодовой прогноз по курсу рубля изменен в 2020 году с 72,6 на 69,8 рубля за доллар. В 2021 году курс прогнозируется на уровне 70,8 рубля за доллар (вместо 74,7), в 2022-м — 71,1 рубля (вместо 73,3 рубля за доллар), в 2023-м — 72,4 рубля за доллар (вместо 72,1).

Пересмотру подверглась и прогнозная оценка инфляции на конец 2020 года: с 4% она понижена до 3,5%. За январь — май 2020 года, по данным Росстата, рост потребительских цен составил 2,7% в годовом выражении. Согласно обновленным параметрам, в дальнейшем годовая инфляция в 4% сохранится в течение всего прогнозного периода (вплоть до 2023 года).



Минэкономразвития улучшило еще сразу несколько показателей на 2020 год: менее сильным будет падение инвестиций (10,4% вместо 12%), реальных располагаемых доходов населения (3,5% вместо 3,8%), а также зарплат (на 3,6% вместо прогнозировавшихся ранее 3,9%). Затем в 2021—2023 годах ожидается рост доходов и инвестиций — на 2—3% и 5,5% соответственно, пишут «Ведомости» со ссылкой на копию прогноза, подлинность которой подтвердили изданию два федеральных чиновника. По информации газеты, обновленный макропрогноз не меняет оценку по развитию ситуации на рынке труда: ведомство ждет роста среднегодовой безработицы с 4,6% в 2019 году до 5,7% в 2020-м.