Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 процентного пункта.



«Максимальный доход Плюс» (на 91, 181, 360 дней) открывается под 4,75—5,25%, «Летний доход» (на 210 дней) — под 5,25%, «Универсальный» (на 181, 360 дней) — под 4—4,25%, а «Пополняемый доход» (на 360 дней) — под 5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный доход» (на 181 и 360 дней) оформляется под 4,5—4,75% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма всех депозитов при оформлении в отделении составляет 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей.

Доходность депозита «Пенсионный!» (от 10 тыс. рублей на 181 и 360 дней) составит 5—5,3% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Пополнять можно вклады «Пенсионный!», «Летний доход», «Универсальный» и «Пополняемый доход».