Промсвязьбанк (ПСБ) запустил зарплатный проект «Твой плюс», в рамках которого клиенты могут получать до 5% годовых на остаток средств на карте или повышенный кешбэк в трех любых категориях покупок на свой выбор. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

«При получении процентов на остаток за все покупки по зарплатной карте начисляется кешбэк в размере 1%. Если же клиент сделает выбор в пользу повышенного кешбэка, то он сможет возвращать до 7% за покупки в кафе, ресторанах, аптеках, книжных и детских магазинах, при заказе такси, оплате развлечений, услуг салонов красоты», — говорится в релизе.

Менять выбранные категории повышенного кешбэка можно каждый месяц.

Еще одним преимуществом новой программы является возможность снятия наличных без комиссии до 1 млн рублей в банкоматах ПСБ и сети партнеров банка. Также комиссии отсутствуют за снятие до 150 тыс. рублей в банкоматах всех остальных банков. Кроме того, держателям зарплатных карт доступны бесплатные денежные переводы по Системе быстрых платежей и реквизитам счета в другие банки. Пользоваться преимуществами нового зарплатного проекта можно всей семьей: клиенты могут выпустить бесплатно до пяти дополнительных карт.