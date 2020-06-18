Правительство РФ не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Этот вопрос не обсуждается», — заявили в пресс-службе.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, решений по изменению ставки НДФЛ пока не принималось, ее увеличение для богатых — одно из предложений.

Ранее сообщалось, что в правительстве на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вернулись к обсуждению возможности увеличения налоговых сборов с богатых. В качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2—3 млн рублей в год.