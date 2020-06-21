Офис Московского Кредитного Банка (МКБ) открылся в Ногинске, сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение находится по адресу: ул. Патриаршая, д. 4.

В новом отделении доступен весь спектр банковских услуг и продуктов для физических лиц: открытие счетов, депозитные и кредитные продукты, оформление карт, страховые и инвестиционные продукты, валютно-обменные операции и переводы.

«Офис работает в полном соответствии с предписаниями санитарных врачей и рекомендациями Роспотребнадзора: отделение оборудовано диспенсерами с антисептиком, на полах нанесена ограничительная разметка для соблюдения дистанции между клиентами, посетителям предоставляются медицинские маски и перчатки», — уточняют в банке.

МКБ реализует стратегию сбалансированного роста, развивая как IT-инфраструктуру, так и сеть отделений. В рамках стратегии с начала года отделения банка появились в Казани, Ижевске и Екатеринбурге. Региональная сеть банка сегодня насчитывает более 130 отделений в 22 регионах России.