Валютные торги в РФ открылись в четверг укреплением рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара потерял примерно 10 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подешевел на 6 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 69,66 рубля (минус 9 копеек). Курс евро на 10:10 мск равнялся 78,36 рубля (минус 5 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром ожидается консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, несмотря на преобладание продаж на рынке энергоносителей и разнонаправленное движение валют развивающихся стран, пара доллар/рубль в начале сессии удержит позиции у уровней закрытия среды. Основным риском для национальной валюты выступает возможность продолжения негативной динамики на рынке энергоносителей и уход ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазон 38—40 долларов, что приведет к тестированию долларом отметки 70 рублей, отмечал аналитик.

«Рубль вчера стойко держался под внешним негативом, так и не рискнув перейти отметку 70. Но ухудшение внешнего фона должно все-таки спровоцировать ослабление рубля, тем более накануне снижения ставки ЦБ, этот фактор, по нашему мнению, в котировки российской валюты еще заложен не полностью», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.