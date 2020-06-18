• Вероятность следующего глобального кризиса, связанного с войной, пандемией или природным катаклизмом, в течение десяти лет составляет 33,5%. Такая оценка приводится в докладе исследовательского подразделения Deutsche Bank «После коронавируса: следующий масштабный риск экстремального события». Аналитики во главе со стратегом Deutsche Bank Джимом Ридом рассмотрели четыре экстремальных риска, присвоив им такие вероятности наступления в течение одного года: пандемия, жертвами которой могут стать более 2 млн человек, — 2%; мощнейшее извержение вулкана — 0,15%; геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце — 1,06%; мировая война — 0,625%.

• Среди российских банков с высокой долей иностранного капитала наиболее масштабно представлен французский бизнес, при этом по значимости для своей головной группы лидирует банк с австрийскими корнями. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков Банки.ру, посвященного работе иностранных банков в России. Как указано в обзоре, в 63 из 390 банков, действовавших в РФ на конец мая 2020 года, иностранные организации и/или граждане контролируют 50% и более акций или долей в капитале (являются конечными бенефициарами). Более половины этих физических и юридических лиц — из Европы, 17 — из Азии.

• Компания QIWI и Совкомбанк объявили о заключении сделки по продаже проекта потребительского кредитования «Совесть». Об этом говорится в совместном пресс-релизе компании и банка. В рамках сделки QIWI намерена переуступить Совкомбанку права требований к клиентам проекта «Совесть» балансовой стоимостью около 9 млрд рублей и чистой стоимостью около 7,6 млрд рублей, получив возмещение в размере от 6 млрд до 6,5 млрд рублей. В QIWI полагают, что в результате продажи бизнеса убыток группы по результатам сделки не превысит 1,5 млрд рублей.

• Спрос на продукты питания в июне стабилизировался, россияне постепенно возвращаются к привычной модели потребления, рассказали представители крупного ретейла. Теперь снова востребованы овощи, фрукты, молочная продукция, свежее мясо и рыба, сообщили в «Магните». Люди все еще реже, чем до эпидемии, ходят по магазинам, зато покупают больше товаров, так как вынуждены готовить и питаться дома. Изменение потребительских настроений касается и непродовольственных товаров, например декоративной косметики. В «Ашане» наблюдают существенное увеличение числа клиентов и рост товарооборота в магазинах сети. Большой популярностью пользуются овощи, фрукты, ягоды. В «Ленте» отметили, что растут продажи товаров для дома, а также продуктов для приготовления еды.