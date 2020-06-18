Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Бэнк оф Чайна на уровне «ruAA» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг обусловлен высокими уровнями достаточности капитала и рентабельности, приемлемой оценкой рыночных позиций, умеренно высоким качеством активов, адекватной оценкой корпоративного управления, а также комфортной ликвидной позицией. Агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнской структуры — четвертого по величине активов в мире, входящего в список глобально системно значимых банков на 1 января 2020-го. До конца 2020 года запланировано увеличение капитала в виде субординированного займа на 100 миллионов долларов», — сказано в сообщении.



По данным аналитиков, для банка характерно поддержание нормативов достаточности капитала на высоком уровне (Н1.0 = 34%; Н1.2 = 27% на 1 мая 2020-го), что позволяет выдержать полное обесценение более чем половины активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов. Агентство отмечает высокие показатели рентабельности деятельности банка (ROE по МСФО за 2019 год составила 14,6%). Покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности также находится на высоком уровне (244% за I квартал 2020-го). Поддержку рейтингу оказывает отсутствие планов банка по выплате дивидендов.

Запас ликвидности банка выдерживает потенциальный досрочный отток всех привлеченных срочных средств, или около 46% совокупного объема привлеченных средств на 1 мая 2020-го.

