Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки по действующим. Разберемся в нововведениях.

Россельхозбанк ввел вклад «Доходный» с повышенными ставками. Депозит открывается в рамках акции «Юбилейная ставка!». Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Сроки: 180, 395, 730, 1 095, 1 460 дней. Процентные ставки составляют 4,95—6,1% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.



Банк «Открытие» снизил ставки по долларовым вкладам. «Надежный» открывается под 0,01—0,5% годовых (вместо 0,3—0,8%). Пополнение не предусмотрено. Так, «Свободное управление» оформляется под 0,01% (ранее — под 0,1%), а «Активное пополнение» — под 0,01—0,15% годовых (прежде — под 0,15—0,25%). Возможны дополнительные взносы.



ОТП Банк снизил ставки по вкладам в рублях. Изменение составило 0,2 процентного пункта. Так, депозит «Максимальный» (от 30 тыс. рублей на три, шесть месяцев и один год) теперь открывается под 4,8—5,3% годовых. Выплата процентов — в конце срока. «Пенсионный» (от 15 тыс. рублей на три, шесть месяцев и один год) можно разместить под 4,9—5,4% годовых.

Экспобанк повысил ставки по вкладу «Юбилейный 25». Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Сроки размещения денежных средств — шесть, девять месяцев, один, полтора, два и три года. При выплате процентов в конце срока процентные ставки составят 5,55—5,75%, ежемесячно — 5,4—5,6% годовых. Прежние ставки — 5,4—5,55% и 5,35—5,4% соответственно.

Банк «Александровский» снизил ставки по вкладам в рублях на 0,2 п. п. Так, «Черника 2020» открывается под 5,7—5,9%, а «Черника 2020 online» — под 5,9—6,1% годовых. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Сроки — три и шесть месяцев. Пополнение счета и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Предложение действительно по 1 июля.

РФИ Банк предлагает вклад «Спокойное лето — здоровая жизнь». Срок депозита — 12 месяцев. Минимальная сумма — 15 тыс. рублей. Доходность составляет 4,85% годовых. Дополнительные взносы предусмотрены в течение всего срока действия вклада, за исключением 60 дней до даты его окончания. Минимальная сумма допвзносов — 5 тыс. рублей. Расходные операции не допускаются.

Банк «Русский Стандарт» понизил ставки по вкладам в рублях на 0,25 п. п. Так, «Максимальный доход Плюс» (на 91, 181, 360 дней) открывается под 4,75—5,25%, «Летний доход» (на 210 дней) — под 5,25%, «Универсальный» (на 181, 360 дней) — под 4—4,25%, а «Пополняемый доход» (на 360 дней) — под 5% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

Азиатско-Тихоокеанский Банк ввел вклад «Лето». Депозит открывается на 92 дня под 5,5% годовых. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — неограниченна. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке вклада до востребования.

Банк «Ренессанс Кредит» снизил ставки в рублях по вкладу «Ренессанс Доходный». Они составляют 4,3—5,7% годовых (вместо 4,3—6%). Минимальная сумма при оформлении депозита в отделении — 30 тыс. рублей, онлайн — 5 тыс. рублей. Срок — 91, 181, 271, 367, 400, 550 дней. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены.

Московский Кредитный Банк понизил ставки по вкладам в рублях. Так, доходность депозита «МЕГА Онлайн» (от трех до 36 месяцев) составит 4,9—5,5% (ранее — 5,15—5,65%), а «Гранд+» (на 370, 540, 730 дней) — 5,25—5,3% годовых (прежде — 5,35—5,45%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.