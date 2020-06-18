Банк ВТБ запустил свой Telegram-канал после решения Роскомнадзора о снятии ограничений доступа к мессенджеру. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу кредитной организации.

«Безусловно, мы воспользуемся возможностями Telegram как платформой для поддержки пользователей специалистами, доставки уведомлений о переводах, платежах и т. п., чат-ботов, рассылки новостей и проведения опросов/голосований. Сегодня мы открыли Telegram-канал «Оперштаб ВТБ», где коротко и быстро будет сообщаться о наших сервисах, продуктах, акциях и важнейших событиях в банке и экономике страны», — отмечается в сообщении.



В четверг Роскомнадзор сообщил, что по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру.