Российские фондовые индексы в пятницу начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,61% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 741,03 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,43% и равнялся 1 236,01 пункта.

Ситуация на мировых фондовых рынках на утро пятницы складывается нейтральной, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. Фактором поддержки выступают котировки Brent, которые вернулись в район 42 долларов за баррель, уточняет он.

«Для индекса Мосбиржи актуальным коридором движения на сегодня остается диапазон 2 700—2 750 пунктов, при этом риск тестирования его нижней границы в ближайшее время сохраняется. В начале торгов на фоне восстановления нефтяных котировок российский рынок может перейти к небольшому росту», — комментирует эксперт.

Главным событием дня станет заседание Банка России, но эффект снижения ключевой ставки во многом заложен в текущие цены, заключает аналитик.