Съезд Ассоциации российских банков (АРБ) рекомендовал банкам поощрять своих клиентов — физических лиц к контролю персонального кредитного рейтинга (ПКР) и поддержанию его на высоком уровне. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй.

Также поддержана инициатива НБКИ без ограничений предоставлять заемщикам ПКР. АРБ отметила позитивную роль рейтинга в деле повышения прозрачности рынка розничного кредитования для граждан, росте доверия и востребованности банковских услуг.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, персональный кредитный рейтинг становится для заемщиков все более востребованным способом контроля своих финансовых возможностей, повышающим уровень финансовой грамотности и облегчающим взаимовыгодный диалог с банками.