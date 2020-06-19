Центробанк по итогам заседания совета директоров в пятницу, 19 июня, принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 4,5%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Дезинфляционные факторы действуют сильнее, чем ожидалось ранее, в связи с большей длительностью ограничительных мер в России и мире. Влияние краткосрочных проинфляционных факторов в основном исчерпано. Риски для финансовой стабильности, связанные с ситуацией на глобальных финансовых рынках, уменьшились. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снизились. В этих условиях существует риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и удержание инфляции вблизи 4%», — отмечается в сообщении.

Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что на ближайшем заседании ключевая ставка будет снижена. Однако у экспертов были серьезные расхождения касательно шага предстоящего смягчения: от 25 до 100 б. п. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в публичных выступлениях в мае и начале июня неоднократно указывала на пространство для значительного дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и даже отмечала, что одним из вариантов на июньском заседании будет снижение ставки сразу на 100 б. п. — с 5,5% до 4,5%.



Это четвертое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля, 22 марта и 26 апреля 2019 года, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня, 26 июля, 6 сентября, 25 октября, 13 декабря 2019 года и 7 февраля 2020-го принимал решение снизить ее. На заседании совета директоров 20 марта ЦБ оставил ключевую ставку без изменений, а 24 апреля — снизил ее на 50 б. п. до 5,5%.



В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля.