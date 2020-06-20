• Проценты по вкладам обновляют минимумы и не собираются останавливаться на достигнутом. Чтобы увеличить доходность, стоит обратить внимание на инвестиционные инструменты. Разбираемся, как сделать это, в рубрике #оденьгахпросто.

• «Альфа-Карта с преимуществами» от Альфа-Банка — очередная попытка создать универсальный бесплатный «кошелек» с кешбэком и процентом на остаток в одном флаконе. Можно ли назвать эту карту программой-максимум от Альфа-Банка, узнаем в «Разборе Банки.ру».

• Как ипотечные заемщики и банки пережили два месяца самоизоляции? Ждать ли дальнейшего снижения ставок по жилищным кредитам? Об этом можно узнать из интервью с Денисом Ковалевым, руководителем «Росбанк Дом» (входит в топ-5 крупнейших ипотечных банков).

• Офисы финансовых организаций по всему миру порой располагаются в самых необычных домах. Попробуйте угадать, какие из этих зданий принадлежат банкам, в архитектурном тесте Банки.ру.



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