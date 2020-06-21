• Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу принял решение снизить ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт, до исторически минимальных 4,5%, и не исключил ее дальнейшего сокращения. Между тем главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова предупреждала, что «движение ставки на 100 базисных пунктов будет выглядеть форс-мажорным и может создать впечатление экономической катастрофы». При этом мнения аналитиков, опрошенных ранее Банки.ру, разделились: они ожидали снижения в диапазоне от 25 до 100 базисных пунктов. Изменение ключевой ставки зачастую заставляет кредитные организации пересмотреть свои ставки по депозитным продуктам. Между тем средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам в рублях в первой декаде июня уже упала до рекордно низкого уровня 5,01%. Тем не менее с начала июня средства на депозитах физлиц выросли на 1,4%, сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на брифинге 19 июня. Глава ЦБ подчеркнула, что ставки по депозитам остаются привлекательными.

• На этой неделе стало известно, что QIWI продала Совкомбанку проект «Совесть», Сбербанк отменил бесплатный лимит на перевод денег через банкоматы, а ЦБ решил отказаться от санаций банков физическими лицами. В СМИ также появилась информация о том, что банки будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, использование платежного приложения и кол-центра. Отмечалось, что это может произойти, если ЦБ сохранит эквайринговые комиссии для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1%. Впрочем, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что «вводом платы за выпуск карт, их обслуживание и использование мобильных приложений банки могут стращать правительство и, как следствие, потребителей услуг, но... это очередная страшилка, не более того». На съезде Ассоциации российских банков в четверг руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута сообщил, что Центробанк зафиксировал двукратный рост жалоб на банки в апреле, а банки, уличенные в мисселинге, за I квартал вернули клиентам более 19 млн рублей. В свою очередь зампред ЦБ Ольга Полякова заявила, что Банк России с 1 июля возобновит оценку экономического положения банков, а первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев рассказал, что регулятор отложил начало киберучений для банков из-за пандемии коронавируса. Также на этой неделе Роскомнадзор сообщил о снятии ограничений по доступу к мессенджеру Telegram, который блокировался на территории России с апреля 2018 года. После этого о запуске Telegram-каналов объявили ВТБ и Сбербанк.

• Правительство обсуждает введение повышенных налоговых ставок для обеспеченных россиян, сообщили на этой неделе СМИ. Они отмечают, что рассматривается вариант увеличения ставки НДФЛ с 13% до 15% для обеспеченных россиян. Также обсуждается вариант с необлагаемым НДФЛ уровнем дохода в размере прожиточного минимума или больше. При этом в правительстве отрицают информацию об обсуждении этого вопроса. Освобождение от НДФЛ россиян с низким уровнем дохода может стоить бюджету порядка 1,3 трлн рублей, полагает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. В НКР не считают увеличение НДФЛ для граждан с высокими зарплатами финансово целесообразным. ЦБ в обсуждении вопроса о повышении НДФЛ для богатых участия не принимает, сообщила глава регулятора.



• Правительство доработало общенациональный план восстановления экономики и направило его президенту Владимиру Путину. Сам глава государства заявил, что экономика страны постепенно восстанавливается по мере выхода из режима эпидемиологических ограничений. Также он отметил, что России удалось не допустить резких скачков цен на продовольствие и товары первой необходимости в период пандемии за счет рыночных механизмов. Ректор РАНХиГС Владимир Мау полагает, что падение реального ВВП России в 2020 году может составить около 6% при завершении масштабных карантинных мероприятий во II квартале и сохранении цен на нефть 30—35 долларов за баррель. По данным СМИ, Минэкономразвития изменило оценку падения ВВП России в 2020 году с 5% на 4,8%. ВТБ ожидает снижения российского ВВП по итогам года не более чем на 4,5%. По словам Эльвиры Набиуллиной, полное возвращение российского ВВП к уровням 2019 года произойдет только в первой половине 2022 года. При этом Банк России не ожидает снижения ВВП во II квартале более чем на 10%. Глава ЦБ также отметила, что базовый макроэкономический сценарий Банка России не включает риски второй волны коронавируса. Между тем эксперты Deutsche Bank оценивают вероятность следующего глобального кризиса, связанного с войной, пандемией или природным катаклизмом, в течение десяти лет в 33,5%.

• Малый и средний бизнес начал восстановление после пандемии, однако выплаты зарплат продолжают снижаться. Падение доходов из-за ограничений в связи с пандемией заставило российских потребителей быть более внимательными к ценам — продукты питания и товары повседневного спроса низкого ценового сегмента начали пользоваться повышенным спросом. Впрочем, по данным ЦБ, сократилось число россиян, жалующихся на ухудшение материального положения. Прогнозы изменения материального положения семьи в месячной перспективе становятся все более оптимистичными. Кроме того, россияне в целом сейчас оценивают ситуацию у себя на работе как менее напряженную по сравнению с пиком «коронавирусного» кризиса. А на этой неделе стало известно, что работодателей предлагают обязать морально и материально стимулировать сотрудников. Такими стимулами могли бы стать грамоты, благодарности, доски почета, дополнительные дни отдыха. Владимир Путин считает, что ситуация с безработицей в РФ лучше, чем в других странах. А по словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, пик негативных эффектов из-за пандемии нового коронавируса для рынка труда в России позади.

• Власти Москвы приняли решение о переходе к очередному этапу снятия ограничений. С 16 июня в городе открылись летние веранды ресторанов и кафе, возобновили работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу, открыли свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Одновременно столичные власти предложили работодателям изменить режим работы сотрудников так, чтобы часть из них начинали рабочий день в более широком временном интервале — с 6:00—7:00 до полудня. Это должно благоприятно повлиять на обеспечение социальной дистанции в общественном транспорте. Большинство россиян соблюдали режим самоизоляции, ну а после самоизоляции они пошли в салоны красоты и за новой одеждой. Постепенно возвращаются клиенты и в отделения кредитных организаций. На летних верандах столичных кафе и ресторанов в первый день их работы число и объем платежей выросли по сравнению с расходами на еду в точках общественного питания в период самоизоляции, но еще не достигли допандемийных и прошлогодних показателей. В целом объем покупок в Москве после 9 июня, когда режим ограничений был существенно смягчен, сравнялся с показателями до пандемии. Между тем в Совете Федерации предложили в 2021 году урезать новогодние каникулы для компенсации нерабочих дней в текущем году из-за пандемии коронавируса. В Минтруде, правда, сообщили, что любое изменение прописанных в Трудовом кодексе условий должно обсуждаться работодателями и работниками.