Безработных в России почти втрое больше, чем в соответствии с официальной статистикой. Такую оценку представил сервис по поиску работы SuperJob по итогам опроса , в котором приняли участие 3 тыс. представителей экономически активного населения, не имеющих работы, из всех округов страны.

Среди россиян, не имеющих работы, состоят на учете в центре занятости как безработные 35%, не состоят 65%. Подобное распределение характерно и для двух столиц, и для регионов. Женщины чаще мужчин становятся на учет в качестве безработных (38% против 33% соответственно), а россияне с высшим образованием — чаще граждан со средним специальным (45% и 39%). Больше всего безработных, оформивших официальный статус, — среди россиян 35—44 лет (46%), меньше всего — среди молодежи до 24 лет (17%).



«Правительство сообщает, что на середину июня официально зарегистрировано где-то 2,5 миллиона безработных. Свежий опрос SuperJob говорит о том, что две трети людей, потерявших работу, не зарегистрированы как безработные: то есть к 2,5 миллиона мы смело можем прибавлять 5 [миллионов], которые находятся в активном поиске, — комментирует президент SuperJob Алексей Захаров. — Безработица, к сожалению, будет продолжать расти, потому что не все бизнесы встают на ноги. И еще какое-то время ситуация будет нарастать. Я думаю, ситуация начнет меняться с сентября. Быстрого восстановления мы не ожидаем, его и правительство не ожидает — восстановление до уровня 2019 года займет около пяти лет».